Conte inerme contro l’Udinese dalla panchina non arriva nessuna svolta

Il Napoli di Antonio Conte affronta un momento difficile, con due sconfitte consecutive che mettono in discussione le sue ambizioni di vertice. Dopo il ko contro il Benfica, la squadra non riesce a trovare la svolta contro l’Udinese, evidenziando le difficoltà e le criticità di un momento complicato per il tecnico e i suoi giocatori.

Dopo la sconfitta contro il Benfica di Mourinho, in una delle serate meno brillanti del Napoli, la squadra di Antonio Conte è caduta anche contro l’Udinese. Due ko ravvicinati, giustificati dal calo di energie dovuto ai numerosi impegni e a una rosa ridotta dagli infortuni. Nella sfida a distanza tra Mourinho e Conte ha avuto la meglio il tecnico portoghese, e lo stesso copione si è ripetuto contro l’Udinese di Runjaic. Una settimana a dir poco negativa, che ha lasciato il segno anche nei giudizi della stampa: i quotidiani hanno infatti punito Conte con voti severi. Conte prende 5 da Repubblica e 5 dal Corriere della sera e non va meglio con gli altri Le pagelle di Conte. Ilnapolista.it

