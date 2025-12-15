Conte ha spremuto tutte le energie possibili per far riprendere il Napoli dopo il crollo Ora ne paga le conseguenze
Dopo aver spinto al massimo le proprie energie per rilanciare il Napoli, Conte si trova ora a dover affrontare le conseguenze di uno sforzo eccessivo. La sconfitta contro l’Udinese, conclusasi 1-0, può essere analizzata anche attraverso aspetti fisici, evidenziando come l’impatto sul corpo e sulla resistenza abbia influito sull’esito della partita.
Impatto fisico. Tutto ciò che è successo nel corso di Udinese-Napoli 1-0 si spiega a partire da concetti puramente fisici. Persino le dinamiche tattiche e le intuizioni tecniche dei calciatori, che piaccia o meno ai puristi del gioco, devono essere raccontate a partire da aspetti come le caratteristiche antropometriche, l’energia presente nei muscoli, le possibilità di alternare gli uomini da parte degli allenatori. Non è un alibi, non deve esserlo: il Napoli non è l’unica squadra che sta facendo i conti con un calendario infernale. Ma resta il fatto che Conte, in questo momento, è impossibilitato a fare un reale turn over. Ilnapolista.it
