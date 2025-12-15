Consonni | Tutti encomiabili contava vincere

L'articolo presenta le parole di Consonni, che commenta la vittoria della squadra contro un Cannara ostico. Nonostante le difficoltà e la sofferenza finale, l'allenatore sottolinea l'impegno encomiabile dei suoi giocatori e l'importanza di conquistare i tre punti in una sfida combattuta.

"Contava ottenere i tre punti. Anche nella sofferenza finale, nella sfida contro un Cannara coriaceo, siamo riusciti nell’intento: i ragazzi sono stati encomiabili". L’allenatore del Poggibonsi, Luigi Consonni, commenta così la prima affermazione stagionale del team, alla cui guida si è insediato venti giorni or sono. "Nella recenti gare prive di punti con il Camaiore in casa e, soprattutto, con il Tau Altopascio in trasferta – spiega Consonni – avevo intravisto nel gruppo i segnali della volontà di riscatto. Il massimo, in termini di classifica e di autostima verso il recupero di posizioni, sarebbe stato conquistare un pareggio ad Altopascio (lo avremmo meritato) per unirlo poi al successo con il Cannara. Sport.quotidiano.net

