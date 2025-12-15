Console Piazzarola Per il dopo Morganti scelto Toti Piccinini

Toti Piccinini è stato eletto nuovo console della Piazzarola, segnando un momento importante per il sestiere biancorosso. La nomina è avvenuta al termine di una giornata significativa, che ha visto la scelta del suo successore dopo Morganti. La decisione rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del quartiere e la continuità delle tradizioni locali.

Toti Piccinini è il nuovo console della Piazzarola, eletto ieri al termine di una giornata che ha segnato un momento decisivo per il sestiere biancorosso. Dopo mesi di attesa e confronto, i soci tesserati per il 2025 si sono recati alle urne dalle 9 alle 19 per scegliere il successore di Gigi Morganti, e il verdetto ha premiato Piccinini, preferito dalla maggioranza dei 284 votanti sui 382 aventi diritto al voto. La vittoria di Piccinini (204 voti contro gli 80 di Lanciotti) è stata accolta con grande soddisfazione all’interno della comunità quintanara, che ha riconosciuto nella sua figura un riferimento stabile, competente e profondamente inserito nella vita quotidiana del sestiere. Ilrestodelcarlino.it

