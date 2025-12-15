Consiglio comunale di Terni scontro Bandecchi-Verdecchia | Un tradimento così non l’avevamo mai visto

Durante la seduta del consiglio comunale di Terni del 15 dicembre, si è acceso uno scontro tra il sindaco Stefano Bandecchi e Guido Verdecchia, ex capogruppo di Alternativa popolare, ora nel gruppo misto. La discussione si è trasformata in un acceso confronto, evidenziando tensioni e divergenze all’interno dell’istituzione comunale.

Botta e risposta a distanza oggi, 15 dicembre, durante la seduta del consiglio comunale di Terni, tra l'ex capogruppo di Alternativa popolare, ora al misto, Guido Verdecchia, e il sindaco Stefano Bandecchi.Durante la discussione che ha accompagnato l'analisi del documento unico di programmazione.

Caos in consiglio comunale, Bandecchi verso il processo: le reazioni - Minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio: questi i reati contestati al sindaco di Terni Stefano Bandecchi per la rissa sfiorata in consiglio comunale l’estate del 2 ... umbria24.it

