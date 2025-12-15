Consigli per gli anziani il Comandante dei Carabinieri Keten | Noi non chiediamo soldi

Il Comandante dei Carabinieri Marco Keten ha illustrato le strategie di contrasto alle truffe rivolte agli anziani durante una conferenza stampa, sottolineando che le forze dell’ordine non chiedono soldi e invitando a diffidare da richieste sospette. Un intervento importante per sensibilizzare e proteggere questa fascia vulnerabile della popolazione.

© Anteprima24.it - Consigli per gli anziani, il Comandante dei Carabinieri Keten: “Noi non chiediamo soldi” Tempo di lettura: 3 minuti Truffe agli anziani, una piaga da debellare al più presto. Questa mattina il Comandante provinciale dei Carabinieri Marco Keten ha svolto una conferenza stampa presso il Comando Provinciale di via Meomartini per illustrare quello che è stato fatto nell’ultima settimana di contrasto e continuerà nei prossimi mesi. I Carabinieri si impegneranno in un’attività di informazione e prevenzione in tutta la provincia per incontri di sensibilizzazione ai fini del contrasto dei reati. Tutti i Comuni saranno coinvolti con 35 Stazioni dell’Arma nella Provincia. Il Comandante Keten ha spiegato come i truffatori siano molto scaltri ma le stazioni e i Comandanti si sono mobilitati per la prevenzione: “ Nell’ultima settimana abbiamo raggiunto 2480 persone anziane. Anteprima24.it ANZIANI, CONTRO LE TRUFFE ECCO I CONSIGLI DEL COMANDANDANTE DEI CARABINIERI | 27/11/2020 Arpaise (BN) – Carabinieri in prima linea - Proseguono nei comuni della Provincia di Benevento gli incontri con la popolazione, promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, dal Comando di Montesarchio e dal Comando di ... irpinia24.it

I carabinieri nel centro anziani per istruire alla prevenzione delle truffe - Nei giorni scorsi, nel centro anziani di Ceprano, ha avuto luogo un incontro tra carabinieri e cittadini al fine di sensibilizzarli su un fenomeno molto importante, quello delle truffe. ciociariaoggi.it

Alcuni scatti dell'incontro odierno " Truffe agli anziani: i consigli dei Carabinieri" presso la sala consiliare del Comune di Apollosa. - facebook.com facebook