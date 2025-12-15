Confimprese Italia | Felice confermato alla vicepresidenza Pellerito segretario confederale

Durante l’assemblea congressuale di Confimprese Italia a Fiuggi, sono stati rinnovati gli incarichi di vertice, con Felice confermato alla vicepresidenza e Pellerito eletto segretario confederale. L’evento ha visto la partecipazione di oltre cento delegati provenienti da tutta Italia, sottolineando l’importanza dell’associazione nel panorama imprenditoriale.

Nei giorni scorsi si è svolta a Fiuggi l'assemblea congressuale di Confimprese Italia, che ha riunito oltre cento delegati provenienti da tutta la penisola. Nel corso dei lavori, è stato eletto il presidente, nella persona di Guido D'Amico, già in carica. Alla vicepresidenza è stato riconfermato.