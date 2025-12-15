Conferenza stampa Chivu pre Bologna Inter ecco quando parlerà il tecnico nerazzurro

Il tecnico dell'Inter, Chivu, terrà una conferenza stampa prima della gara contro il Bologna, durante la quale presenterà la semifinale di Supercoppa. Ecco tutte le informazioni sulla data e l'orario dell'appuntamento con i media, in vista di una sfida importante per i nerazzurri.

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu pre Bologna Inter, la data e l'orario in cui il tecnico nerazzurro presenterà la semifinale di Supercoppa. L' Inter entra ufficialmente nel clima Supercoppa Italiana 202526. Venerdì 19 dicembre alle ore 20:00 CET, all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, i nerazzurri affronteranno il Bologna nella seconda semifinale della EA Sports FC Supercup. Una gara secca, dal grande peso specifico, che mette in palio l'accesso alla finale e la possibilità di conquistare il primo trofeo stagionale. La giornata di giovedì 18 dicembre sarà interamente dedicata alla preparazione dell'evento, con allenamenti e conferenze stampa che accompagneranno l'avvicinamento al match.

