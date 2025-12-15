Conferenza stampa Cambiaghi | Gara equilibrata e decisa da due episodi ma perdere contro una squadra come la Juventus può capitare

Durante la conferenza stampa, Cambiaghi ha commentato la partita del Bologna contro la Juventus, sottolineando come l'incontro sia stato equilibrato e deciso da due episodi chiave. Il giocatore ha analizzato la prestazione della squadra e ha commentato la sconfitta, evidenziando come perdere contro una formazione come la Juventus possa succedere.

Conferenza stampa Cambiaghi: «Gara equilibrata e decisa da due episodi». Le dichiarazioni del giocatore del Bologna dopo il match del Dall'Ara. Cambiaghi è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida andata in scena ieri allo stadio Dall'Ara tra Bologna e Juventus, decisa da un gol nella ripresa di Cabal. Le sue dichiarazioni. PARTITA – « La gara è stata equilibrata, nonostante affrontassimo una squadra molto forte e avessimo svolto una sola seduta di allenamento. La prestazione c'è stata: abbiamo giocato bene e questo è l'aspetto positivo.

