Conferenza stampa Cabal: «Felice per il gol ma ancora di più di aver aiutato la squadra. Scudetto? Assolutamente sì, ci crediamo»

Conferenza stampa Cabal: «Felice per il gol ma ancora di più di aver aiutato la squadra». Le parole del colombiano che ha deciso la gara di Bologna. L’autore del gol che ha deciso la sfida tra Bologna e Juve, Juan Cabal, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida andata in scena ieri allo stadio Dall’Ara. Le sue dichiarazioni. Pagelle Bologna Juve: McKennie, Cabal e Kelly i top della serata del Dall’Ara, che involuzione di Cambiaso – VIDEO PRESTAZIONE E GOL – « Ora arrivano partite importanti ed è fondamentale iniziare a fare punti. Oggi era una di quelle gare ed era importantissimo vincere. Juventusnews24.com

Cabal: Felice di essere qui e di poter crescere in questa squadra

