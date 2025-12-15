Conferenza al Parlamento Europeo sul Sudan | dall’emergenza umanitaria alla costruzione di una pace duratura

Si è svolta al Parlamento Europeo di Bruxelles una conferenza dedicata alla crisi in Sudan, intitolata “Il Sudan in crisi: trasformare l’azione umanitaria in una pace duratura”. L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali, esperti e organizzazioni umanitarie per discutere le sfide e le strategie per affrontare l’emergenza e favorire una stabilità duratura nel paese.

Si è tenuta a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, la conferenza intitolata “Il Sudan in crisi: trasformare l’azione umanitaria in una pace duratura”. Eurodeputati, esperti, ricercatori e giornalisti si sono riuniti per analizzare la guerra iniziata il 15 aprile 2023 e le sue devastanti conseguenze: violazioni sistematiche dei diritti umani, carestia in diverse regioni e lo sfollamento forzato di milioni di persone. A moderare i lavori è stata Manel Msalmi, advisor per i diritti umani del Milton Friedman Institute. Claude Moniquet, giornalista ed ex analista dei servizi di intelligence, ha messo in evidenza il ruolo della Fratellanza Musulmana e dell’Iran nel prolungare il conflitto, citando prove di traffico di armi iraniane dirette alle Forze Armate Sudanesi attraverso il Mar Rosso e definendo l’espansione dell’influenza di Teheran una minaccia strategica per l’Europa e per l’intera regione del Corno d’Africa. Liberoquotidiano.it

Giorgio Gori sull’emergenza in Sudan: serve una risposta europea forte e immediata

Una conferenza intitolata "Il Sudan in crisi: trasformare l'azione umanitaria in una pace duratura" si è tenuta ieri al Parlamento europeo a Bruxelles, riunendo membri del Parlamento europeo, esperti e attivisti.

Alla conferenza del Parlamento Europeo esperti e attivisti denunciano la crisi umanitaria senza precedenti e chiedono a Bruxelles di isolare gli attori che alimentano il conflitto.

