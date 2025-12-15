Confcooperative la parmigiana Ilena Donelli è la nuova presidente della Commissione Dirigenti Cooperatrici

Ilena Donelli è stata eletta nuova presidente della Commissione Dirigenti Cooperatrici di Confcooperative Emilia Romagna. La nomina rappresenta un importante passo avanti per il settore, segnando un momento di transizione e rinnovamento nella guida delle cooperative femminili della regione. La sua elezione è il risultato di un processo partecipato e condiviso all’interno dell’associazione.

© Parmatoday.it - Confcooperative, la parmigiana Ilena Donelli è la nuova presidente della Commissione Dirigenti Cooperatrici