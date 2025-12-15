Condomini malsani lo scarso benessere costa 750 milioni di euro all’anno

Gli edifici condominiali rappresentano la maggior parte delle abitazioni in Italia, coinvolgendo oltre 45 milioni di persone. Tuttavia, condizioni di edilizia malsana e problemi di benessere indoor incidono significativamente sulla qualità della vita e sulla salute degli abitanti. Questa situazione comporta un costo annuale stimato di circa 750 milioni di euro, evidenziando l'importanza di interventi per migliorare le condizioni degli ambienti abitativi.

Circa il 75% delle famiglie in Italia, pari a oltre 45 milioni di persone, risiede in edifici condominiali. Un dato che rende il tema della qualità abitativa non solo una questione di comfort o salute, ma un vero fattore economico. Secondo le stime di Anaci e della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), le condizioni di scarso benessere negli edifici residenziali generano ogni anno fino a 15 milioni di giornate di malattia tra i lavoratori, con un impatto economico che può arrivare a 750 milioni di euro annui in termini di produttività persa e costi sociali. Il condominio, quindi, non è soltanto un luogo di vita privata, ma una infrastruttura che incide direttamente sul sistema economico nazionale.

