Condò sicuro | Il campionato non riesce a trovare un padrone e questo è un bene per la Juve La sua analisi dopo il Bologna

Il campionato italiano vive un momento di incertezza, con molte squadre in corsa e nessun favorito netto. Davide Conò analizza questa situazione, sottolineando come questa instabilità possa favorire la Juventus. Inoltre, evidenzia il crescente ruolo del talento turco della squadra, che sta emergendo come un leader fondamentale nel percorso dei bianconeri.

Condò fa il punto sulla corsa scudetto ed elogia il talento turco della Juventus che sta cambiando marcia e diventando un leader. La vittoria di carattere e tecnica conquistata al Dall’Ara non rappresenta solo tre punti vitali per la classifica, ma un vero e proprio spartiacque per le ambizioni stagionali. Nel suo atteso editoriale del lunedì sulle colonne del  Corriere della Sera, la prestigiosa firma di  Paolo Condò  ha dissezionato il momento della  Juventus, inserendolo in un contesto di campionato decisamente anomalo. Secondo il giornalista, la Serie A sta vivendo una fase storica particolare, caratterizzata da un livellamento verso il basso dei punteggi al vertice: la somma dei punti delle prime quattro è la più bassa dell’ultimo decennio. Juventusnews24.com