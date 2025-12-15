Concorso Polizia escluso perché si era fatto una canna da ragazzo fa ricorso e viene riammesso

Un candidato palermitano escluso dal concorso di Polizia per un episodio di consumo di cannabis da giovane ha presentato ricorso, ottenendo la sospensione dell’esclusione da parte del Tar Lazio. La decisione si è basata su una valutazione che ha riconosciuto la mancanza di conferme cliniche dell’episodio, riaprendo il caso e sollevando questioni sulla valutazione dei precedenti penali e personali nei concorsi pubblici.

Il Tar Lazio ha sospeso l'esclusione di un candidato palermitano dal concorso di Polizia, basata solo su un remoto episodio di cannabis mai confermato clinicamente. Il candidato ha presentato ricorso al Tar Lazio, che lo ha riammesso alle fasi successive del concorso. Aveva ammesso nel questionario anamnestico un singolo episodio adolescenziale di consumo di cannabis, mai confermato da alcun dato clinico, ma è bastato questo per dichiarare un candidato palermitano escluso.