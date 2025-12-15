Concorso per 577 funzionari al ministero della Cultura | bando e domanda

Il ministero della Cultura ha annunciato il bando di concorso pubblico per l’assunzione di 577 funzionari non dirigenziali. La selezione, pubblicata il 15 dicembre 2025, offre opportunità di lavoro nel settore culturale e richiede la presentazione della domanda da parte dei candidati interessati. Di seguito tutte le informazioni utili per partecipare.

Nella giornata del 15 dicembre 2025, il ministero della Cultura ha pubblicato il bando di concorso pubblico per reperire 577 funzionari non dirigenziali. Le assunzioni avverranno nell’area dei funzionari, famiglia professionale tecnico-specialistica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto a tempo indeterminato e a orario pieno. Gli interessati possono presentare domanda per uno dei quattro profili previsti dal ministero che prevedono anche un fabbisogno differente di posti. Ecco, quindi, dove reperire il bando, quali sono i requisiti richiesti, come trasmettere la domanda e in cosa consistono le procedure di selezione in considerazione del fatto che si tratta di un concorso per soli esami. Lettera43.it

