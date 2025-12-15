Concorso docenti PNRR3 la prova scritta si trova nell’area riservata di Concorsi e procedure selettive

Il concorso docenti PNRR3 sta proseguendo con l'accesso alla prova scritta computerizzata, prevista dai decreti DDG n. 2938/2025 e DDG n. 2939/2025. Gli USR stanno caricando le prove individuali nell'area riservata di Concorsi e procedure selettive, consentendo ai candidati di consultarle e prepararsi alla fase successiva del concorso.

Accesso alla prova scritta computerizzata di cui al DDG n. 29382025 e DDG n. 29392025: gli USR stanno caricando la prova individuale nell'area riservata di Concorsi e procedure selettive. Concorso docenti PNRR3, ecco voto minimo di accesso alla prova orale: in tanti casi sufficiente il 70. Avviso USR - Ecco il voto minimo per l'accesso alla prova orale, come indicato dagli USR. Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Lettera estratta e avvisi [AGGIORNATO con Umbria] - 2939/2025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali.

da oggi si scioglie la riserva per il concorso PNRR3 I docenti con riserva non sono convocabili per la prova orale Termine ultimo per il titolo 31 gennaio 2026 - facebook.com facebook

Concorso docenti PNRR3: solo dopo il 5 dicembre e oltre sarà possibile visualizzare la prova scritta svolta. Proseguono ancora oggi le prove scritte del concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola seconda