Concorso docenti PNRR3 avvio delle prove orali Lettera estratta e avvisi AGGIORNATO con Emilia Romagna

È stato avviato ufficialmente il concorso docenti PNRR3, con l'inizio delle prove orali. Sono state estratte le lettere per l'accesso alle sessioni, includendo anche aggiornamenti relativi alla regione Emilia Romagna. Il concorso, bandito con i decreti DDG n. 2938/2025 e DDG n. 2939/2025, riguarda le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento.

