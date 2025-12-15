Concorso Agenzia Cybersicurezza 2025 bando per 17 posti | requisiti e domanda 

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato il bando di concorso per 17 posti di coordinatore, aperto a professionisti del settore. La selezione mira a rafforzare le competenze e le risorse dell'agenzia nel contrasto alle minacce informatiche. Ecco i requisiti e le modalità per presentare la domanda.

concorso agenzia cybersicurezza 2025 bando per 17 posti requisiti e domanda160

© Lettera43.it - Concorso Agenzia Cybersicurezza 2025, bando per 17 posti: requisiti e domanda 

Nella giornata del 15 dicembre 2025, l’ Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato il bando di concorso pubblico per reperire 17 coordinatori. Le assunzioni avverranno con contratto a tempo pieno e indeterminato e riguarderanno gli iscritti negli elenchi delle categorie protette. Il bando prevede quattro profili di coordinatori, relativi all’orientamento giuridico-economico e tecnico-scientifico. Ecco, quindi, cosa c’è da sapere sul bando e dove reperirlo, quali sono le figure previste e i requisiti richiesti per essere ammessi alla procedura di selezione, come inviare la domanda di candidatura e in cosa consistono le prove considerando che il concorso è per soli esami. Lettera43.it

Concorso Agenzia Cybersicurezza Nazionale - Bando Luglio 2025

Video Concorso Agenzia Cybersicurezza Nazionale - Bando Luglio 2025

concorso agenzia cybersicurezza 2025Cybersicurezza, annunciato il programma di cooperazione Italia-Ghana - 0, punta a sostenere il Ghana nell’attuazione di una strategia nazionale di cybersicurezza, ... repubblica.it

concorso agenzia cybersicurezza 2025Cybersicurezza, protocollo con Università 'd'Annunzio', Acn sbarca in Abruzzo - È finalizzato all'apertura in Abruzzo della prima proiezione territoriale dell'Agenzia sul territorio nazionale il protocollo d'intesa fra università "D'Annunzio" e l'Agenzia per la Cybersicurezza Naz ... ansa.it