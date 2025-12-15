Concorso Agenzia Cybersicurezza 2025 bando per 17 posti | requisiti e domanda
L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato il bando di concorso per 17 posti di coordinatore, aperto a professionisti del settore. La selezione mira a rafforzare le competenze e le risorse dell'agenzia nel contrasto alle minacce informatiche. Ecco i requisiti e le modalità per presentare la domanda.
Nella giornata del 15 dicembre 2025, l’ Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato il bando di concorso pubblico per reperire 17 coordinatori. Le assunzioni avverranno con contratto a tempo pieno e indeterminato e riguarderanno gli iscritti negli elenchi delle categorie protette. Il bando prevede quattro profili di coordinatori, relativi all’orientamento giuridico-economico e tecnico-scientifico. Ecco, quindi, cosa c’è da sapere sul bando e dove reperirlo, quali sono le figure previste e i requisiti richiesti per essere ammessi alla procedura di selezione, come inviare la domanda di candidatura e in cosa consistono le prove considerando che il concorso è per soli esami. Lettera43.it
