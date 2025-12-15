Concorsi docenti 2026 cosa ci aspetta | le anticipazioni Lalla vi spiegherà tutto

Nel quinto numero della newsletter settimanale Diventare insegnanti, in uscita questo venerdì, Lalla fornirà tutte le anticipazioni sui concorsi docenti 2026, illustrando i possibili cambiamenti, i requisiti richiesti e le prove previste, offrendo un quadro aggiornato e dettagliato sulle prossime sfide per aspiranti insegnanti.

Nel quinto numero della newsletter settimanale Diventare insegnanti, prevista per questo venerdì, Lalla vi fornirà informazioni su come evolveranno i concorsi per diventare docenti: requisiti, nuove prove e indiscrezioni. Vi spiegherà tutto. Iscriviti entro venerdì ore 18. All’interno troverai anche uno sconto speciale per l’acquisto dei corsi di preparazione al concorso. Cosa riceverò? Chi si . L'articolo . Orizzontescuola.it

Concorso Docenti 2025-2026: Guida definitiva a prova scritta e orale - NUOVE REGOLE

Circolare annuale sul periodo di formazione e prova per i Docenti 2025 2026 pubblicata: ecco il testo Pdf e cosa prevede - E' stata pubblicata la Circolare annuale che regola il percorso di formazione e prova per i docenti 2025 2026. ticonsiglio.com