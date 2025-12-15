concerto per un natale solidale

Il 20 dicembre 2025, l'Orchestra Brenta e Sonia Fontana si uniscono in un concerto natalizio dedicato alla solidarietà. Un evento musicale che unisce emozioni e generosità, invitando il pubblico a condividere lo spirito del Natale attraverso un gesto concreto di solidarietà.

il 20 dicembre 2025. L'Orchestra Brenta e la splendida voce solista di Sonia Fontana ci accompagneranno in una serata musicale che è anche un gesto di solidarietà concreta nello spirito del Natale. Le offerte saranno devolute a Fraternità Missionaria a sostegno del. Padovaoggi.it

