Concerto per trio e grandi emozioni i fratelli Schiavolin a Villa Selvatico
Un suggestivo concerto per trio si svolgerà nel salone affrescato di Villa Selvatico, offrendo un’occasione unica di musica e emozioni. I fratelli Schiavolin, noti per la loro bravura, si esibiranno nel suggestivo contesto del primo piano nobile della villa, regalando un momento di grande fascino e raffinatezza.
Nel salone affrescato al primo piano nobile di Villa Selvatico, un concerto per trio con i fratelli Schiavolin.Appuntamento venerdì 16 gennaio alle 20.30.20:30 – Apertura cancelli e brindisi di benvenuto21:00 – Inizio concerto22:00 – Termine concertoPartecipazionePrenotazione Obbligatoria – Posti. Padovaoggi.it
