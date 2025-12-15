Un suggestivo concerto per trio si svolgerà nel salone affrescato di Villa Selvatico, offrendo un’occasione unica di musica e emozioni. I fratelli Schiavolin, noti per la loro bravura, si esibiranno nel suggestivo contesto del primo piano nobile della villa, regalando un momento di grande fascino e raffinatezza.

© Padovaoggi.it - Concerto per trio e grandi emozioni, i fratelli Schiavolin a Villa Selvatico

Nel salone affrescato al primo piano nobile di Villa Selvatico, un concerto per trio con i fratelli Schiavolin.Appuntamento venerdì 16 gennaio alle 20.30.20:30 – Apertura cancelli e brindisi di benvenuto21:00 – Inizio concerto22:00 – Termine concertoPartecipazionePrenotazione Obbligatoria – Posti. Padovaoggi.it

Stresa Festival: grandi emozioni per il concerto nella Loggia del Cashmere all'Isola Madre

Concerto per trio e grandi emozioni, i fratelli Schiavolin a Villa Selvatico - Un concerto che unisce classico, cinema e cantautorato internazionale: i fratelli Schiavolin rileggono con stile brani di Elgar, Šostakovic, Cohen, Lennon, Morricone e molti altri, regalando ... padovaoggi.it