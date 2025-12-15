Nel suggestivo salone affrescato di Villa Selvatico, i fratelli Schiavolin offrono un concerto per trio, interpretando capolavori senza tempo. Un evento che unisce musica e arte in un ambiente di grande fascino, regalando un'esperienza culturale unica e raffinata.

© Padovaoggi.it - Concerto per trio e capolavori senza tempo, i fratelli Schiavolin a Villa Selvatico

Nel salone affrescato al primo piano nobile di Villa Selvatico, un concerto per trio con i fratelli Schiavolin.Appuntamento sabato 31 gennaio alle 20.30.20:30 – Apertura cancelli e brindisi di benvenuto21:00 – Inizio concerto22:00 – Termine concertoPartecipazionePrenotazione Obbligatoria – Posti. Padovaoggi.it

