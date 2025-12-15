Concerto Il tempo in scena con gli over 65 del progetto L’età della musica
Martedì 16 dicembre si svolgerà il concerto conclusivo del progetto “L’età della musica”, promosso dalla Compagnia virtuosa. L’evento vedrà protagonisti gli over 65 di Pescara, coinvolti in sette incontri dedicati alla musica antica, al canto e alla danza storica, culminando in una performance che valorizza l’esperienza e la passione degli anziani per la musica.
