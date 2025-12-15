Concerto di Natale l' Intercity Gospel Train Orchestra canta a sostegno del Centro Donna

Il Concerto di Natale dell'Intercity Gospel Train Orchestra torna anche quest'anno, portando musica e solidarietà. Con il loro tradizionale appuntamento, il coro si impegna a sostenere il Centro Donna, un importante punto di riferimento locale. Un evento che unisce spirito natalizio e impegno sociale attraverso le note del gospel.

Come ogni anno, il Coro Intercity Gospel Train Orchestra rinnova il proprio impegno verso una realtà del territorio organizzando il consueto concerto di Natale. Per l’edizione 2025, in programma venerdì 19 dicembre, è stato individuato il Centro donna, che gestisce fra le altre cose, il Centro. Forlitoday.it

