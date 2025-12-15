Concerto di Natale l' Intercity Gospel Train Orchestra canta a sostegno del Centro Donna

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Intercity Gospel Train Orchestra torna con il tradizionale concerto di Natale, sostenendo il Centro Donna. Un appuntamento annuale che unisce musica e solidarietà, offrendo un momento di condivisione e supporto per la comunità locale.

concerto di natale l intercity gospel train orchestra canta a sostegno del centro donna

© Forlitoday.it - Concerto di Natale, l'Intercity Gospel Train Orchestra canta a sostegno del Centro Donna

Come ogni anno, il Coro Intercity Gospel Train Orchestra rinnova il proprio impegno verso una realtà del territorio organizzando il consueto concerto di Natale. Per l’edizione 2025, in programma venerdì 19 dicembre, è stato individuato il Centro donna, che gestisce fra le altre cose, il Centro. Forlitoday.it

Concerto Gospel di Natale - Aci Lucca 2019

Video Concerto Gospel di Natale - Aci Lucca 2019

concerto natale intercity gospelIntercity Gospel Train, show per il Centro Donna - Il ricavato andrà in sostegno delle attività della struttura contro le violenze. msn.com

concerto natale intercity gospelForlì, concerto di Natale a favore del Centro donna venerdì 19 dicembre in Duomo - Un concerto che sa di Natale e sa di buono, dato che porge la mano al Centro donna del Comune di Forlì. corriereromagna.it