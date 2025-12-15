Concerto di Natale del percorso a indirizzo musicale del Comprensivo 1 | una tradizione che unisce la città

Il concerto di Natale del percorso musicale del Comprensivo 1 di Chieti si terrà venerdì 19 dicembre alle 10:30 nella chiesa di San Francesco Caracciolo. Alunni e coro della Chiarini si esibiranno in questa tradizionale occasione, che rappresenta un momento di unione e condivisione per la comunità scolastica e la città.

