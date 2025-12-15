Concerto di Natale del percorso a indirizzo musicale del Comprensivo 1 | una tradizione che unisce la città

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concerto di Natale del percorso musicale del Comprensivo 1 di Chieti si terrà venerdì 19 dicembre alle 10:30 nella chiesa di San Francesco Caracciolo. Alunni e coro della Chiarini si esibiranno in questa tradizionale occasione, che rappresenta un momento di unione e condivisione per la comunità scolastica e la città.

concerto di natale del percorso a indirizzo musicale del comprensivo 1 una tradizione che unisce la citt224

© Chietitoday.it - Concerto di Natale del percorso a indirizzo musicale del Comprensivo 1: una tradizione che unisce la città

Venerdì 19 dicembre, alle ore 10:30, nella chiesa di San Francesco Caracciolo, gli alunni del percorso a indirizzo musicale del Comprensivo 1 Chieti e il coro della Chiarini, guidato dalla dirigente scolastica Simona Di Salvatore, si esibiranno nel tradizionale concerto di Natale, evento molto. Chietitoday.it

Concerto di Natale 2025

Video Concerto di Natale 2025

concerto natale percorso indirizzoConcerto di Natale del percorso a indirizzo musicale del Comprensivo 1: una tradizione che unisce la città - Venerdì 19 dicembre, alle ore 10:30, nella chiesa di San Francesco Caracciolo, gli alunni del percorso a indirizzo musicale del Comprensivo 1 Chieti e il coro della Chiarini, guidato dalla dirigente s ... chietitoday.it

concerto natale percorso indirizzoDomenica 14 dicembre secondo concerto di “Natale tra Museo e Biblioteca 2025” - Ciclo di tre appuntamenti che coinvolgerà Biblioteca e Museo Civico promossi dall’Associazione Gli Invaghiti Domenica 14 dicembre 2025 si terrà il secondo concerto del ciclo Natale tra Museo e Bibliot ... monferratowebtv.it