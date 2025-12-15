Concerto di Natale del Liceo Paolo Emilio Imbriani

Il Liceo Statale “Paolo Emilio Imbriani” organizza il tradizionale Concerto di Natale, previsto per martedì 16 dicembre 2025. Un evento speciale aperto alla cittadinanza, che offrirà un momento di musica e convivialità per celebrare insieme lo spirito natalizio.

Martedì 16 dicembre 2025, il Liceo Statale “Paolo Emilio Imbriani” invita la cittadinanza a una serata di musica e condivisione per celebrare il Natale. L’evento si terrà alle ore 19:30 presso la Chiesa della Santissima Trinità dei Poveri, in via Morelli e Silvati 188.Il concerto offrirà. Avellinotoday.it

