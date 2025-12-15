Concerto di Capodanno 2026 a Roma | ecco gli artisti che si esibiranno al Circo Massimo
Il Concerto di Capodanno 2026 a Roma si prepara a regalare emozioni con un ricco cartellone di artisti di rilievo. Sul palco del Circo Massimo si esibiranno Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso, offrendo al pubblico un evento imperdibile per salutare il nuovo anno.
Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso: sono i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco del Circo Massimo per il concerto di Capodanno.Capodanno a Roma: svelato il castLa conferma è arrivata oggi, lunedì 15 dicembre, dal Campidoglio nel corso della conferenza stampa di presentazione. Romatoday.it
