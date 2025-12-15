Concerto degli auguri e Swingin’ Sunday | un weekend di musica e festa al Milestone

Un weekend di musica e allegria al Milestone Live Club di Piacenza, promosso dal Piacenza Jazz Club. Due eventi consecutivi, il Concerto degli Auguri e Swingin’ Sunday, offriranno un viaggio tra tradizione e innovazione nel mondo del jazz, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di festa e socialità.

Sarà un fine settimana all'insegna della musica e della festa quello che il Piacenza Jazz Club propone al Milestone Live Club, con due appuntamenti consecutivi che uniscono tradizione, formazione, socialità e la contagiosa energia del jazz da ballare.Si parte sabato 20 dicembre alle ore 21 con il.