concerto a christmas night con il gruppo americano take six e la medit nuova orchestra

Il 20 dicembre alle ore 21 al Massimo si terrà il concerto “A Christmas night”, un evento speciale che vedrà protagonista il gruppo vocale statunitense Take Six affiancato dalla Medit Nuova Orchestra. Una serata dedicata alla musica natalizia, che unisce l’interpretazione a cappella del celebre ensemble e le sonorità orchestrali per un’esperienza unica.

Il 20 dicembre si terrà, alle ore 21 al Massimo, il concerto del gruppo vocale statunitense Take Six e la Medit Nuova Orchestra, che si esibiranno in “A Christmas night”.L’evento segnerà il ritorno in città del celebre gruppo americano, riconosciuto come la formazione a cappella più premiata e. Ilpescara.it

