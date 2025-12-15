Concerti per l’avvento 2025 Mario Gaudio alla chiesa di Sant' Antonio Abate
Domenica 21 dicembre alle 17, la rassegna dei Concerti per l’Avvento 2025 si conclude con l'esibizione di Mario Gaudio alla chiesa di Sant'Antonio Abate. L’evento, gratuito e organizzato dagli Amici della Musica di Padova, rappresenta l’ultimo appuntamento di un ciclo organistico che ha animato la città durante il periodo dell’Avvento.
