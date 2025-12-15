Conceicao strappa applausi | Dà la scossa ad ogni tocco gli è mancato soltanto il guizzo finale Voto e pagella del portoghese

L'esterno del Bologna ha brillato sotto la guida di Conceicao, che ha sottolineato l'impatto positivo del giocatore durante la partita al Dall’Ara. La Gazzetta ha premiato la sua prestazione, evidenziando come abbia dato la scossa alla squadra con ogni tocco, pur mancando il guizzo finale. Ecco il voto e la pagella del portoghese di JuventusNews24.

Nella vittoria strappata con i denti e con il cuore al Dall'Ara, c'è una luce che ha brillato più intensamente delle altre, illuminando la manovra offensiva bianconera. Se i tre punti portano la firma indelebile di Cabal, la prestazione che ha letteralmente rubato l'occhio alla critica è stata quella di Francisco Conceicao. La Gazzetta dello Sport, nella sua analisi post-partita, non ha avuto esitazioni nell'eleggere il portoghese come il Migliore in campo assoluto della sfida, premiandolo con un 7 in pagella che sa di consacrazione definitiva.