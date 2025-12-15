Conceicao e l’auto-regalo di compleanno | il gesto social del portoghese dopo Bologna Juve – FOTO

Dopo la vittoria contro il Bologna in Serie A, Conceicao, esterno della Juventus, ha condiviso un gesto simbolico di auto-regalo di compleanno sui social, attirando l'attenzione dei tifosi e suscitando curiosità. La sua dedica rappresenta un momento di festa e riconoscimento personale, inserendosi nelle celebrazioni post-partita.

Conceicao, esterno della Juventus, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria contro il Bologna in Serie A. Le sue parole – FOTO. Un compleanno da ricordare, festeggiato nel modo che ogni calciatore sogna: vincendo sul campo una partita complicata e fondamentale per la classifica. Francisco Conceicao ha spento le candeline nel weekend della sfida del Renato Dall’Ara, e la vittoria per 0-1 della Juventus contro il Bologna ha rappresentato la ciliegina sulla torta perfetta. L’esterno offensivo portoghese si è regalato una prestazione di sostanza e qualità, confermandosi una delle armi tattiche più affilate a disposizione di Luciano Spalletti. Juventusnews24.com

