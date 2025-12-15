Con l’elicottero sulle piste da sci perché ha fretta di sciare | Ma qui lo difendiamo tutti

Un imprenditore bresciano utilizza un elicottero per raggiungere le piste da sci, suscitando discussioni. Bortolo Giorgio Oliva, 66 anni, ha deciso di partire dalla sua azienda Olifer srl di Odolo con un volo privato, dimostrando un approccio originale e controverso alla mobilità per il tempo libero. La sua scelta ha generato opinioni contrastanti tra sostenitori e detrattori.

L’imprenditore Bortolo Giorgio Oliva, 66 anni, lo ha fatto di nuovo. È partito con l’elicottero dalla sua azienda Olifer srl in via Marconi a Odolo (Brescia). Per atterrare direttamente sulle piste da sci di Maniva. Lo aveva già fatto ad aprile e aveva dovuto pagare una multa da duemila euro. «Non ho tempo, avevo fretta e volevo sciare» ha detto entrambe le volte. «È vero, sciare è la sua più grande passione da sempre, forse l’unica che si concede. Dubito che possa trovarlo a casa, sarà sulla neve di sicuro», conferma un suo ex dipendente al Corriere della Sera. L’imprenditore, la pista da sci e l’elicottero. Open.online

Con l'elicottero a bordo direttamente sulle piste: lo aveva già fatto a Madonna di Campiglio. - facebook.com facebook

Industriale riccastro, di 66 anni, ma con un’irresistibile voglia di sciare, atterra direttamente sulle piste con il suo elicottero personale Motivo: aveva fretta Non è la prima volta che lo fa In passato morì anche un suo amico Che si aspetta a sequestrargli l’elicotter x.com