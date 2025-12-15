Con il disastro delle guerre il paese senza luci

In un contesto segnato dai conflitti e dalle sofferenze globali, Torre Pallavicina si prepara a vivere un Natale sobrio, dedicato alla riflessione sulle guerre in corso, alla violenza e all’importanza della solidarietà. Un momento per ricordare le difficoltà e promuovere valori di pace e speranza in un periodo di grande fragilità.

Un Natale all'insegna della sobrietà, per riflettere sulle guerre che stanno insanguinando il mondo, sulla violenza e la solidarietà. Saranno festività particolari quelle che si appresta a trascorrere la comunità di Torre Pallavicina, comune di 1.160 abitanti nella Bassa Bergamasca, al confine con la provincia di Cremona. Mentre molti Comuni della Bergamasca fanno a gara a chi illumina di più strade e piazze, l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Marchetti ha infatti deciso di non installare le tradizionali luci di Natale nei luoghi simbolici del paese. "Si tratta – spiega il primo cittadino – di una presa di posizione civile.

