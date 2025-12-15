Con i pantaloni strappati finge investimento e si fa dare i soldi | Erano nuovi decine di truffati

Un uomo di 60 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Torino dopo aver messo in atto una truffa ai danni di diversi cittadini. Fingendo di essere un investitore, indossava pantaloni strappati per sembrare meno sospetto e convincere le vittime a consegnargli denaro, sostenendo che gli oggetti acquistati erano nuovi.

Protagonista della truffa un sessantenne arrestato dalla polizia locale di Torino che aveva riconosciuto in lui l’uomo segnalato più volte e lo ha seguito bloccandolo in flagranza. Fanpage.it

