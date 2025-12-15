Comunità energetiche rinnovabili Legacoop ai parlamentari romagnoli | Prorogare gli incentivi

Legacoop chiede ai parlamentari romagnoli di prorogare gli incentivi alle Comunità energetiche rinnovabili, sottolineando l'importanza di garantire continuità e sostenere le numerose esperienze già avviate. La decisione è cruciale per evitare interruzioni nel processo di sviluppo delle energie pulite e per consolidare il percorso verso un futuro più sostenibile.

Prorogare gli incentivi alle Comunità energetiche rinnovabili, per non compromettere il percorso avviato e dare continuità alle numerose esperienze avviate, che altrimenti rischiano di interrompersi in fase di avvio. Questo l'appello che Legacoop Romagna ha inviato ai parlamentari eletti in.

Comunità Energetiche Rinnovabili, Gamberini (Legacoop): prorogare o eliminare la scadenza del 2027 - "La scadenza del 31 dicembre 2027 prevista per gli incentivi a sostegno della costituzione di comunità energetiche rinnovabili rischia seriamente ... teleborsa.it

40% di contributo a fondo perduto CER – ancora attivo il bando per le Comunità energetiche rinnovabili È ancora possibile presentare domanda per ottenere il contributo a fondo perduto destinato alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili ( - facebook.com facebook