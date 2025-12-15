Comunità d’Ambito Valdarno Aretino | il progetto per qualificare l’offerta turistica

Il 15 dicembre 2025, la Comunità d’Ambito Valdarno Aretino ha presentato il progetto “Supporto alla valorizzazione dell’immagine della Toscana”, volto a qualificare l’offerta turistica della zona. L’iniziativa prevede anche la firma di una convenzione tra i Comuni dell’Ambito turistico, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio e promuovere il territorio.

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Comunità d’Ambito Valdarno Aretino: presentazione del progetto “Supporto alla valorizzazione dell’immagine della Toscana per qualificare l’offerta turistica – Valdarno Aretino” e firma della convenzione tra i Comuni dell’Ambito turistico. Lunedì 16 dicembre, alle ore 9.30, presso la Biblioteca Comunale di Bucin e, sarà presentato il progetto “ Supporto alla valorizzazione dell’immagine della Toscana per qualificare l’offerta turistica – Valdarno Aretino”, un percorso strategico finalizzato a rafforzare l’identità e l’attrattività turistica del territorio, valorizzandone il patrimonio naturale, culturale, storico ed enogastronomico favorendo una promozione integrata che superi i confini amministrativi. Lanazione.it

