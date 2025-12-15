Comune di Montesarchio incremento del Fondo delle risorse decentrate | 150 mila euro per i dipendenti comunali

Il Comune di Montesarchio ha incrementato il Fondo delle risorse decentrate, destinando 150 mila euro ai dipendenti comunali. Questo importante traguardo rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto e un segnale di attenzione alle esigenze del personale. La misura mira a valorizzare l’impegno dei dipendenti e migliorare le condizioni lavorative all’interno dell’ente.

Raggiunto un importante traguardo per i dipendenti del Comune di Montesarchio. Con la deliberazione di Giunta comunale n. 133 dell'11 dicembre 2025, l'Amministrazione comunale ha deliberato l'applicazione del Decreto-Legge n. 252025, prevedendo l'incremento del Fondo delle risorse decentrate e mettendo a disposizione complessivamente 150.000 euro per le annualità 2025, 2026 e 2027, a partire dall'anno in corso. Si tratta di un risultato di portata storica per l'Ente: l'ultimo incremento del Fondo risale infatti agli anni Novanta e molti dei dipendenti attualmente in servizio non avevano mai beneficiato di un aumento strutturale delle risorse destinate al salario accessorio.