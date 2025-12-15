Comune di Livorno saluto e attestati ai dipendenti pensionati nel 2025 | tutti i nomi

Il Comune di Livorno rende omaggio ai dipendenti pensionati nel 2025, riconoscendo il loro contributo nel garantire servizi di qualità alla comunità. Un saluto sincero a chi conclude un percorso lavorativo importante, rafforzando la struttura comunale e assicurando un futuro di continuità e impegno per i cittadini.

“Salutiamo con piacere chi inizia un'altra parte della vita dopo avere dedicato tanti anni al lavoro per il Comune di Livorno dando in questo modo forza alla struttura e dando la possibilità ai cittadini di avere servizi qualificati". Sono le parole del sindaco Luca Salvetti, pronunciate. Livornotoday.it

Cerimonia di saluto e pergamena a 28 dipendenti comunali in pensione - Livorno, 15 dicembre 2025 Cerimonia di saluto e pergamena a 28 dipendenti comunali in pensioneLa Sala Cerimonie di Palazzo Comunale ha ospitato la cerimonia di saluto e consegna pergamena ai 28 dipend