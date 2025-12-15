Compleanno record per Domenica Costantini che a 106 anni prepara ancora la scrucchiata in casa FOTO

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica Costantini compie 106 anni, dimostrando una vitalità sorprendente e ancora attiva nelle tradizioni abruzzesi. Nata ad Ari il 17 dicembre 1919, residente a Ripa Teatina, nonna Domenica si prepara a celebrare un compleanno record, mantenendo vivo il legame con le radici e le usanze di una vita lunga e ricca di storie.

compleanno record per domenica costantini che a 106 anni prepara ancora la scrucchiata in casa foto

© Chietitoday.it - Compleanno record per Domenica Costantini che a 106 anni prepara ancora la "scrucchiata" in casa [FOTO]

106 anni e ancora una vitalità incredibile, radicata nelle tradizioni abruzzesi per nonna Domenica.Ripa Teatina si prepara a festeggiare un compleanno eccezionale: quellO appunto di Domenica Costantini, residente nel comune, nata ad Ari il 17 dicembre 1919. Una vita che abbraccia oltre un secolo. Chietitoday.it

Titoli dei telegiornali del 02/04/2023

Video Titoli dei telegiornali del 02/04/2023

Compleanno record per Domenica Costantini che a 106 anni prepara ancora la "scrucchiata" in casa [FOTO] - 106 anni e ancora una vitalità incredibile, radicata nelle tradizioni abruzzesi per nonna Domenica. chietitoday.it