Compleanno di Latina | il concerto dell’Orchestra Tartini al D’Annunzio
In occasione del 93° anniversario di Latina e dei 91 anni dalla creazione della Provincia, il Teatro D’Annunzio ospita un concerto speciale dell’Orchestra Territoriale Tartini, chiudendo le celebrazioni con un evento musicale di grande rilievo.
In chiusura delle celebrazioni per il 93 anni dalla fondazione della città e in occasione dei 91 anni dall’istituzione della Provincia di Latina arriva la Teatro D’Annunzio un concerto dell’Orchestra Territoriale Tartini.L’ensemble ha partecipato a diversi eventi di valorizzazione dei luoghi e. Latinatoday.it
14 YACHTING Ritorna la Domenica Latina in una nuova Location, ma sempre con lo spirito del divertimento che distingue la BYG eventi. . | . —————— - facebook.com facebook