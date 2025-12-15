Compleanno di Latina | il concerto dell’Orchestra Tartini al D’Annunzio

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del 93° anniversario di Latina e dei 91 anni dalla creazione della Provincia, il Teatro D’Annunzio ospita un concerto speciale dell’Orchestra Territoriale Tartini, chiudendo le celebrazioni con un evento musicale di grande rilievo.

compleanno di latina il concerto dell8217orchestra tartini al d8217annunzio

© Latinatoday.it - Compleanno di Latina: il concerto dell’Orchestra Tartini al D’Annunzio

In chiusura delle celebrazioni per il 93 anni dalla fondazione della città e in occasione dei 91 anni dall’istituzione della Provincia di Latina arriva la Teatro D’Annunzio un concerto dellOrchestra Territoriale Tartini.L’ensemble ha partecipato a diversi eventi di valorizzazione dei luoghi e. Latinatoday.it