Como senzatetto cerca di rubare una eco pelliccia | denunciata

A Como, una persona senza fissa dimora è stata denunciata dopo aver tentato di rubare una eco pelliccia in un grande magazzino di viale Giulio Cesare. L’individuo ha danneggiato il capo d’abbigliamento, tagliandone la pelliccia con una forbice e staccando la placchetta antifurto.

© Quicomo.it - Como, senzatetto cerca di rubare una eco pelliccia: denunciata Avrebbe danneggiato un capo d'abbigliamento all'interno di un grande magazzino di viale Giulio Cesare (Ovs), a Como, tagliando con una forbice una eco pelliccia e staccandone la placchetta antifurto. È quanto contestato a una donna di 68 anni, cittadina francese, senza fissa dimora e con.