Como saluta Stefano Tete Pozzi | oggi l’ultimo abbraccio

Oggi a Como si svolge un momento di commozione e ricordo dedicato a Stefano “Tete” Pozzi, figura iconica dello sport locale scomparsa recentemente. La giornata di saluto vuole rendere omaggio alla sua vita e al suo contributo, testimoniando il grande affetto della comunità comasca nei confronti di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile.

Si terrà oggi, lunedì 15 dicembre, la giornata di saluto e ricordo per Stefano “Tete” Pozzi, figura storica dello sport comasco scomparsa sabato 13 dicembre all’età di 59 anni.Nel corso della mattinata, tra le 9 e mezzogiorno, amici, conoscenti, atleti ed ex atleti potranno rendergli omaggio alla. Quicomo.it Tutti abbiamo un’amica che non sa nuotare?? Mandateglielo?? Sport comasco in lutto, è morto Stefano “Tete” Pozzi - Il suo nome era Stefano, ma tutti lo conoscevano come "Tete". espansionetv.it

Como in lutto, addio al grande Stefano Tete Pozzi: dalla pallanuoto alla pallavolo trasformava lo sport in magia - Aveva compiuto 59 anni lo scorso ottobre e da due stava combattendo contro una malattia che non gli ha lasci ... comozero.it

