© Sport.quotidiano.net - Como, operazione aggancio. A Roma sognando l’Europa

Dopo i risultati del weekend, Roma-Como di stasera all’Olimpico (alle 20.45) diventa fondamentale per tutte e due le squadre. Fabregas (nella foto) deve rimediare alla larga sconfitta subita a San Siro con l’Inter e anche Gasperini vuole vince ripartire. I problemi del Como sono diversi. Perrone è squalificato, mentre Morata è seriamente infortunato: lo si rivedrà fra un paio di mesi. Diao a fine partita partirà per disputare la Coppa d’Africa con il Senegal e il Como dovrà affrontare i prossimi impegni con gli uomini contati in attacco. "Come prime punte abbiamo Douvikas e Cerri, ma sono possibili altre soluzioni - ha detto Fabregas all’antivigilia - È presto per parlare di mercato, ci sono altre tre partite da giocare prima di gennaio. Sport.quotidiano.net

Risucchiato da motore aereo a Orio al Serio, le immagini choc

Como, operazione aggancio. A Roma sognando l’Europa - Il colpo esterno stasera all’Olimpico permetterebbe di riprendere i giallorossi. sport.quotidiano.net