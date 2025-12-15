Commissione UE | ‘fondi per Kiev o da asset russi o da prestito congiunto’
La Commissione Europea ha annunciato che il sostegno finanziario a Kiev sarà garantito attraverso fondi provenienti da asset russi o tramite prestiti congiunti, confermando l'impegno a sostenere l'Ucraina in un contesto di negoziati in corso.
BRUXELLES, 15 DIC – “Ci sono e ci saranno intensi negoziati in questi giorni. Noi riaffermiamo la nostra posizione. Ci sono due soluzioni per finanziare l’Ucraina. Una di queste soluzioni è il prestito congiunto a fronte di un margine di bilancio, l’altra si basa sui beni russi immobilizzati nella giurisdizione dell’Ue e, a sostegno di. Imolaoggi.it
Ft, 'senza uso beni russi costo interessi Ue per Kiev a 5,6 mld' - La Commissione europea stima in 5,6 miliardi di euro il costo annuo degli interessi per un debito congiunto Ue, se non sarà possibile ricorrere all'uso gli asset russi immobilizzati per i prestiti da ... ansa.it
