Commissione UE | ‘fondi per Kiev o da asset russi o da prestito congiunto’

La Commissione Europea ha annunciato che il sostegno finanziario a Kiev sarà garantito attraverso fondi provenienti da asset russi o tramite prestiti congiunti, confermando l'impegno a sostenere l'Ucraina in un contesto di negoziati in corso.

BRUXELLES, 15 DIC – “Ci sono e ci saranno intensi negoziati in questi giorni. Noi riaffermiamo la nostra posizione. Ci sono due soluzioni per finanziare l’Ucraina. Una di queste soluzioni è il prestito congiunto a fronte di un margine di bilancio, l’altra si basa sui beni russi immobilizzati nella giurisdizione dell’Ue e, a sostegno di. Imolaoggi.it

