Commissariata la Federazione sport invernali paralimpici a due mesi dalle Olimpiadi | il terremoto dopo il caso Tavian

A due mesi dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, la Federazione sport invernali paralimpici (Fisip) è stata commissariata, segnando un momento di crisi per il settore paralimpico italiano. Il provvedimento si inserisce in un contesto di tensioni e difficoltà che rischiano di influenzare l'organizzazione e il successo delle imminenti competizioni.

A meno di due mesi dall'avvio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, la Federazione sport invernali paralimpici (Fisip) è stata commissariata. La decisione, da quanto appreso da ilFattoQuotidiano.it, è stata adottata all'unanimità dal Comitato italiano paralimpico (Cip) nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre. La Fisip era stata scossa nei mesi scorsi dalle accuse, mosse da alcune dirigenti, nei confronti del presidente Paolo Tavian. Dopo sei mesi di indagini, il procuratore federale Stefano Comellini aveva chiesto il deferimento di Tavian per "violazioni gravissime dei principi di lealtà e correttezza dei tesserati".

SPORT INVERNALI - Paglia nominato da Fisip ambasciatore - 10:46:42 “La nomina ricevuta da FISIP ad Ambasciatore degli sport invernali mi inorgoglisce e mi dà ulteriori responsabilità. casertafocus.net

