Commento al Vangelo di oggi 15 dicembre 2025 | Mt 21,23-27

Il passo del Vangelo di oggi ci invita a riflettere sulla domanda di Gesù riguardo all’autorità, mettendo in luce la nostra risposta di fronte alla fede e alla verità. Meditare su Mt 21,23-27 ci aiuta a comprendere l’importanza di riconoscere il Signore nelle nostre vite e di vivere con sincerità e umiltà.

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 15 dicembre 2025: Mt 21,23-27 Meditiamo il Vangelo del 15 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Anch’io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch’io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?». Lunedì della terza settimana di Avvento Dal Vangelo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it 15 Dicembre Vangelo del Giorno Commento Benedizione ? Liturgia della Parola Commento al Vangelo di oggi 15 dicembre 2025: Mt 21,23-27 - Meditiamo il Vangelo del 15 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. lalucedimaria.it

Commento al Vangelo di oggi 8 dicembre 2025: Lc 1,26-38 - Meditiamo il Vangelo dell’8 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. lalucedimaria.it

Commento al Vangelo del 15 Dicembre - facebook.com facebook