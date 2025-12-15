Comicon Napoli sta per tornare | tutte le novità dell’edizione 2026

Il Comicon Napoli si prepara a tornare nel 2026, portando novità e grande entusiasmo per gli appassionati di fumetto, cultura pop, videogiochi, musica e cinema. L’edizione promette una serie di eventi, ospiti e iniziative imperdibili, consolidando il ruolo del festival come punto di riferimento nel panorama culturale partenopeo e internazionale.

Biglietti, magister e primi ospiti del festival partenopeo del fumetto e della cultura pop. L’attesa è finita per gli appassionati del mondo del fumetto, dei videogiochi, della musica e del cinema. A Napoli sta per tornare il Comicon, una delle più importanti fiere a livello nazionale che celebra, con un programma ricco di iniziative, la cultura pop in tutte le sue espressioni. Come quelle degli anni precedenti, anche l’edizione 2026 della manifestazione si svolgerà nella prossima primavera, dal 30 aprile al 3 maggio, presso la Mostra d’Oltremare. Ed è quasi tutto pronto, visto che giovedì scorso (11 dicembre) sono stati resi noti la guida artistica del festival e i primi ospiti ufficiali che saranno protagonisti degli incontri e degli eventi nei quattro giorni di fiera. Puntomagazine.it

